Xiaomi, mi 9T ve mi Band 4'ün Türkiye Fiyatlarını Açıkladı

Xiaomi, yenilikçi ürünleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Teknolojiyi yakından takip edenler, Xiaomi'nin özellikle akıllı telefonlarına ve bilekliklerine ilgi gösteriyorlar. Şirketin duyurusunu yaptığı yeni akıllı telefonu mi 9T ve akıllı bilekliği mi Band 4 için geri sayım sürerken, ürünlerin ülkemiz için fiyatlarının ne olacağı da merak konusuydu. Yapılan açıklamalarla birlikte Xiaomi'nin yeni ürünlerinin Türkiye fiyatı belli oldu. İşte mi Band 4 ve mi 9T'nin Türkiye fiyatı;Mi Band 4Renkli ekranı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran mi Band 4'ün farklı versiyonlarının olacağı zaten daha önceki haberlerimize konu olmuştu. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda sesli asistan destekli ve NFC özelliğine sahip olan mi Band 4'lerin ülkemize girişi şu anda yapılmayacak. Türkiye'de sadece normal sürüm mi Band 4 bulunacak. Bu ürünün fiyatı ise 299 TL olarak belirlendi. Aynı sürüme diğer ülkelerde 25 dolar (yaklaşık 145 TL), Avrupa ülkelerinde ise 35 euro (yaklaşık 230 TL) karşılığında başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek. mi Band 4 satın almak isteyen Türk kullanıcılar, temmuz ayının başında bu ürünü raflarda görmeye başlayabilecekler.Mi 9TXiaomi'nin son akıllı telefon modeli mi 9T'de tıpkı mi Band 4 gibi ülkemizde satın alınabilecek. mi 9T, iki farklı seçenekle gelecek. Bu seçeneklerden ilki 6 GB RAM ve 64 GB dahili belleği olan versiyon. Bu versiyona sahip olmak isterseniz ödemeniz gereken tutar 3.799 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu dahili depolama bana yetmez diyen Türk müşteriler, yine 6 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip olan ikinci bir sürümü de tercih edebilirler. Bu sürüme sahip olmak isterseniz ödemeniz gereken tutar 3.999 TL olacak. Aradaki farkın sadece 200 TL olması daha büyük depolaması olan modeli bir adım öne geçiriyor diyebiliriz. Bu ürünlerden satın almak isterseniz de ülkemiz genelinde bulunan teknoloji mağazalarını ziyaret etmeniz gerekecek.Bu fiyatlarla birlikte Xiaomi, Türk müşterileri potansiyelini artıracağa benziyor. Temmuz ayı geldiğinde bu ürünlerde Xiaomi'nin ne kadar başarılı olduğunu görme imkanı bulabileceğiz.