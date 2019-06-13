Xiaomi mi Band 4, Renkli Ekranlı ve Yüzerken Sizi Takip Edebiliyor

Xiaomi mi Band 4 Renkli Ekranlı ve Yüzme aktivitesini de Takip Ediyor
Xiaomi mi Band 4 Özellikleri ve Fiyatları?
Xiaomi'nin akıllı cihazlarından belki de dünya genelinde en çok popüler olanı kesinlikle mi Band Serisi. Bu serinin son modelleri mi Band 4 olarak rengarenk seçenekleriyle karşımıza çıktı. Üstelik renkli ekranlı ve swim tracking – yüzme aktivitenizi de takip edecek özelliklere kavuştu. Fiyatı mı? hala ucuz. 25 dolar!
Xiaomi tüm dünyada kullanımda olan giyilebilir ürün hattının son üyesi mi Band 4'ü piyasaya sürdü. Artık renkli ve daha net bir ekrana sahip, mikrofon, NFC ve en önemlisi altı eksenli jiroskop ile birlikte geliyor.
Geliştirilmiş haraket kabiliyetine sahip modelde yüzme turlarınızı da kayıt altına alabiliyorsunuz.
Xiaomi mi Band 4 0.95inçlik renkli AMOLED ekrana sahip ve 120 x 240 piksel çözünürlükte. Bu bir önceki modelde 0.78inç 80 x 120 pikseldi. Daha önceki modelinde olduğu gibi isteğe bağlı olarak NFC destekli ödemelerinizi de yapabilirsiniz. Mikrofon size gelen aramaları yanıtlamanızda yardımcı olmaya devam ederken; Xiaomi'nin sesli asistan yardımcısı Xiaoai'ye de bu sayede ulaşabilirsiniz. Marvel'e özel Avengers Series Limited Edition NFC destekli modeli de var.
Xiaomi, Asya
pazarında milyonlarca giyilebilir ürün satan en önemli giyilebilir şirketi. Modellerinden bir tane almak isteyenler için 24 dolarlık, NFC destekli 33 dolarlık ve Avengers baskılı modeli 50 dolarlık seçenekler var. Bunlardan birini satın alabilirsiniz.
Engadget Chinese
Xiaomi
Kaynak: Teknotalk.comxiaomi
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