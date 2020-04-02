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Xiaomi mi Band 5 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğini ne zaman tanıtacağı belli oldu. Şirket resmi tanıtım tarihini açıkladı.

Xiaomi mi Band 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarında oldukça büyük bir başarıya imza attı.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Xiaomi mi Band 5 Tanıtım Tarihi Açıklandı
Xiaomi 'nin yeni akıllı bilekliğini ne zaman tanıtacağı belli oldu. Şirket resmi tanıtım tarihini açıkladı.

Xiaomi mi Band 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarında oldukça büyük bir başarıya imza attı. Şirket mi Band 3 ve mi Band 4 ile satış rekorları kırdı. Şimdi ise Xiaomi yeni nesil Xiaomi mi Band 5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Xiaomi Smart Inn mi Fan Festivali'nin bir parçası olarak 22 yeni ürün tanıtacağını gösteren bir poster yayınladı. Etkinlik 3 Nisan'da gerçekleşecek. Etkinlikte mi Band 5'in de tanıtılması bekleniyor.

Raporlara göre, Çin dışındaki mi Band 5'in NFC'yi destekleyecek. Eğer bu gerçek olur ise Çin dışında ilk NFC teknolojisini destekleyen mi Band bu olacak. NFC teknolojisi sayesinde kolayca ödeme yapılabiliyor. Ayrıca gelen bilgiler, Xiaomi mi Band 5'in 1.2 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Xiaomi mi Band hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, xiaomi, Teknoloji
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