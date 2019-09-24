Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri neler? Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar?

Rekabetin çok yüksek olduğu ve inovasyonun dur durak bilmediği sektör olan telefon piyasasında Xoami, yeni modeli ile telefondan beklentileri bir hayli yükseltti. Çin'de yapılan tanıtım lansmanının ardından akıllara gelen Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar ve Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar gibi soruların cevapları haberimizde.
ÖZELLİKLERİ DE FİYATI DA ŞAŞIRTIYOR
Yalnızca 2,15 mm kalınlığa sahip olan Xiaomi Mi Mix Alpha, ekran ve gövde arasında kurssuz bir bütünlük yakalıyor. Ön kamera olmayan cihazı ters çevirdiğinizde kendi yüzünüzü görebiliyorsunuz. Bu, tüm çekimlerinizin tek bir modülden yapma imkanı sağlıyor.
108 MP KAMERA
Bir telefondan çok daha fazlasını sunan Xiaomi Mi Mix Alpha, 108 MP kamerası ile profesyonel çekimler yapabilmenizi sağlıyor. Birçok konuda çığır açan ve özellikleri ile dudak uçuklatan telefonun 4.050 mAh gücünde batarya sunuyor.
XİAOMİ Mİ MİX ALPHA'NIN ÖZELLİKLERİ
16 MP geniş açılı kamera
Güvenlik: Yüz tanıma, ekrana gömülü parmak izi sensörü
İşletim Sistemi: MIUI 11 ve Android 10
12 MP telefoto kamera
Batarya: 40 watt kablolu, 4050 mAh
30 watt kablosuz şarj
12 GB RAM ve 512 GB'a kadar hafıza desteği
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+
RAM: 12 GB Depolama: 512 GB
Arka Kamera: 108 MP ana kamera
Bağlantı: Bluetooh 5.1, çift SIM kart, Wi-Fi 6, USB Type-C, 4G LTE ve 5G
XİAOMİ Mİ MİX ALPHA FİYATI
Xiaomi Mi Mix Alpha, 19.999 yuan fiyatı ile piyasaya sunuldu. Bu da bu telefon için 16.000 TL ödemeniz gerektiği anlamına geliyor.