24 Mart 2019, 13:52
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Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor

Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor

Xiaomi, Beta kanalından yayınladığı 'MIUI 10 Global Beta 9.3.21' isimli güncellemesi ile bazı hata düzeltmeleri ve birkaç yeni özellik getirdi.

MIUI, Xiaomi telefonları için telefonlarını özelleştirebilme, Android'in kendisinden bulmayan yeni özellikler ekleyebilme gibi ayrıcalıklar sunuyor. Beta kanalından bazı özellikleri sunarak test edilebilmesini ve gelecek olan güncellemelerin belirlenmesini sağlıyorlar. Beta kanalına gelen 'MIUI 10 Global Beta 9.3.21' isimli güncelleme ile bazı hata düzeltmeleri ile birlikte, Mi9 ve Redmi Note7 ürünlerinde çıkan bildirim ikonunun kaybolması hatası da düzeltilmiş görünüyor.




Güncelleme ile gelen değişiklikler aşağıda görülebilir.

Düzeltmeler ve yenilikler:



Bidirim çekmecesindeki çakışan ikonlar


Mi 9 ve mi 8 Pro'da yatay modda cihazı kilitledikten sonra oluşan hatalar


Full ekran ürünlerde çentik için bazı seçenekler


Bazı durumlarda açlımayan yüz kilidi için düzenlemeler


Son uygulamalar görülürken çıkan bazı hatalar


Durum çubuğundaki GPS ikonu


Batarya ile ilgili bilgilerin yatay modda gösterilmemesi


Mi 9 ve mi 8 Lite için durum çubuğuna kalıcı bildirim ikonları ekleyebilme


Bazı durumlarda çentik gizlendiğinde ekran kaydı yapılamaması


Game Turbo aracı için bir güncelleme


SIM kartları arasında veri aktarımı

Bu güncelleme Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5 and Redmi Y2 ürünlerinde geçerli değil. xiaomi, Teknoloji
Kaynak: WebTekno