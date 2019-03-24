Xiaomi, Mıuı 10 Global Beta Sürümüyle Pek Çok Hatayı Düzeltiyor

Kaynak: WebTekno

MIUI, Xiaomi telefonları için telefonlarını özelleştirebilme, Android'in kendisinden bulmayan yeni özellikler ekleyebilme gibi ayrıcalıklar sunuyor. Beta kanalından bazı özellikleri sunarak test edilebilmesini ve gelecek olan güncellemelerin belirlenmesini sağlıyorlar. Beta kanalına gelen 'MIUI 10 Global Beta 9.3.21' isimli güncelleme ile bazı hata düzeltmeleri ile birlikte, Mi9 ve Redmi Note7 ürünlerinde çıkan bildirim ikonunun kaybolması hatası da düzeltilmiş görünüyor.Güncelleme ile gelen değişiklikler aşağıda görülebilir.Düzeltmeler ve yenilikler:Bidirim çekmecesindeki çakışan ikonlarMi 9 ve mi 8 Pro'da yatay modda cihazı kilitledikten sonra oluşan hatalarFull ekran ürünlerde çentik için bazı seçeneklerBazı durumlarda açlımayan yüz kilidi için düzenlemelerSon uygulamalar görülürken çıkan bazı hatalarDurum çubuğundaki GPS ikonuBatarya ile ilgili bilgilerin yatay modda gösterilmemesiMi 9 ve mi 8 Lite için durum çubuğuna kalıcı bildirim ikonları ekleyebilmeBazı durumlarda çentik gizlendiğinde ekran kaydı yapılamamasıGame Turbo aracı için bir güncellemeSIM kartları arasında veri aktarımıBu güncelleme Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5 and Redmi Y2 ürünlerinde geçerli değil.