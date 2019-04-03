Xiaomi'nin Kadınlar ve Erkekler Tarafından Kullanılabilecek Yüz Temizleme Fırçası: Xiaomi İnface

İnsanlarla ilk iletişim kurduğumuz anda öne çıkan yer tabii ki de yüzümüz oluyor. Bu nedenle birçoğumuz, vücudumuza verdiğimiz bakım ve önemin ciddi bir kısmını yüzümüze veriyoruz. Bu bakım fazlasıyla uğraş isteyen bir süreç gibi görünse de aslında düşündüğünüzden çok daha basit bir şekilde halledilebiliyor.
Hayatımızın birçok alanında imdadımıza koşan Xiaomi, yüz bakımında bile inovasyon yapmış durumda. Xiaomi'nin yüz bakımı için geliştirdiği inFace elektrikli yüz temizleme fırçası sayesinde yüzünüzdeki gözenekleri derinlemesine temizleyebilir ve ölü derilerinizden kurtulabilirsiniz. Ayrıca yüksek performanslı Sonic motoru sayesinde yüzünüzü temizlerken aynı zamanda da masaj işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Oldukça küçük boyutlu olduğu için kolay taşınabilen Xiaomi inFace; siyah, pembe, yeşil ve sarı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. 400 mAh bataryaya sahip olan cihazın iki saat boyunca dayandığını da söyleyebiliriz. Küçük bir matematikle bu cihazı günde 5 dakika boyunca kullanırsanız tek şarjla 24 gün boyunca kullanım sağlayabilirsiniz. Son olarak cihazın IPX7 suya dayanıklılık sertifikası olduğunu belirtmekte de yarar var.
Teknostore'da 154,90 TL'ye satılan Xiaomi inFace yüz temizleme fırçasını almak için buraya
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Kaynak: WebTekno