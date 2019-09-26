Xiaomi'nin Yeni mi 9 Pro 5G Modeli 48 dk tamamen şarj olabiliyor

Xiaomi
Yeni mi 9 Pro 5G modelini duyurdu
Xiaomi en son amiral gemisi olan mi 9 Pro 5G'yi bugün 40W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği ile duyurdu. Yeni modelin bir önceki modele göre işlemci ve batarya kapasitelerinde güncelleme yapıldığı görülüyor.
5G desteklemek için Çin'in en büyük telekom operatörü ile birlikte çalışıldığı ve mi 9 Pro 5G 1.78Gbps'e kadar indirme hızına sağlandığı belirtildi.
Yeni mi 9 Pro 5G Özelliklerine Bakıldığında,
Ekran: 6.39 inç AMOLED FHD+ Dot Drop displayİşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+ 2.nesilRAM: 8/12GBArka Kamera: 48 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş sensör + 12 MP telefoto kameraDepolama Alanı: 128/256GBBatarya: 4000 mAhYazılım: MIUI 11
Yeni model "Milan Pro" adlı yeni yazı tiplerini ve mi Work ve mi Go adlı iki yeni çalışma paketi uygulamasını içeren yeni MIUI 11 yazılımıyla birlikte gelir. İkinci olarak akıllı bir seyahat asistanına ve yalnızca yüzde 5'lik bir şarj ile 24 saatlik bir bekleme süresine sahip olan süper güç tasarrufu moduna sahiptir. mi Work uygulaması, dosya paylaşımı, büyük belge aktarımı ve akıllı ekran görüntüsü gibi özellikleri de sunuyor.
Sadece 48 Dakika TAM Kapasite Şarj
Yüzde 0'dan yüzde 100'e 40W'lık hızlı şarj ile 48 dakikada oluyor.
Modellerin Fiyatları ise şöyle,
8GB+128GB: 3,699 Yuan ($520)8GB+256GB: 3,799 Yuan ($534)12GB+256GB: 4,099 Yuan ($576)12GB+256GB: 4,299 Yuan ($604)