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Xiaomi Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition Duyuruldu!

Xiaomi Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition resmi olarak duyuruldu. İşte yeni modele ait bilinen detaylar!

Karşınızda Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition

Xiaomi, 6 Nisan tarihinden itibaren mi Fan Festival 2020 etkinliğine ev sahipliği yapacak.

03.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:50
Xiaomi Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition Duyuruldu!
Xiaomi Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition resmi olarak duyuruldu. İşte yeni modele ait bilinen detaylar!

Karşınızda Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition

Xiaomi, 6 Nisan tarihinden itibaren mi Fan Festival 2020 etkinliğine ev sahipliği yapacak. Söz konusu etkinlik süresince toplamda 2.020 adet Redmi Note 9S MFF Limited Edition modeli de tüketicilere sunulacak.

Söz konusu özel sürümde arkadaki cam panelin üstünde yer alan Redmi logosunun hemen üstünde mi Fan Festival 2020 logosu da yer alacak. Bunun dışında baz modeller herhangi bir teknik detay farkı beklenmiyor. Tabii kutu tasarımında bazı değişiklikler söz konusu olabilir.

Snapdragon 720G işlemciden gücünü alan Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition, 6.67 inç boyutunda Full HD çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelecek ve ekranda delikli kamera teknolojisi yer alacak. Depolama tarafında ise özel sürüme özel bazı değişiklikler söz konusu olabilir.

Peki siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: xiaomi, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Xiaomi Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition Duyuruldu! - Haberler

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