Xiaomi Resmi YouTube Sayfası, mi 9T Modelinin Kutu Açılış Videosunu Yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, mi 9T adını verdiği telefonunu geçtiğimiz çarşamba günü batı pazarı için duyurmuştu. Redmi K20'nin uluslararası sürümü olan mi 9T'nin satışa sunulması ise önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek.Telefon raflardaki yerini almadan Xiaomi'nin resmi YouTube sayfası tarafından kutu açılışı yapıldı ve kullanıcılarına cihazın özellikleriyle ilgili çeşitli bilgiler verildi. Videoda ayrıca kutunun içeriği de izleyicilere sunuldu.Yayınlanan videoda, kutunun içerisinden tıpkı diğer Xiaomi telefonları gibi cihaza uygun bir kılıf çıktığı görülüyor ancak bu seferki kılıf sert plastikten yapılma. Kutunun içerisinden çıkan diğer şeyler ise oldukça standart ürünler; SIM kart yuvasını çıkartmak için kullanılabilecek bir iğne, 18W gücünde bir şarj adaptörü ve USB Type-C kablo.Videoda cihazla ilgili odaklanılan özellikler arasında ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 20 MP kızaklı ön kamera ve Xiaomi'nin iki günlük kullanımı idare edebildiğini iddia ettiği 4.000 mAh değerindeki bataryası bulunuyor. Ayrıca mi 9T'nin arkasında üç adet de kamera bulunuyor.Cihaz siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle birlikte gelecek. Kırmızı ve mavi seçeneklerinin renk değiştiren bir tasarım özelliği de bulunuyor. 17 Haziran itibariyle başlayacak olan satışlarda 6 GB RAM, 64 GB dahili depolamaya sahip olan sürümü 370 dolardan satışa sunulacak. Cihazın 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamalı sürümü ise 415 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın çıktığı ilk gün stoklar tükenene kadar temel sürümün satış fiyatı 299 dolar olacak. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz belli değil.