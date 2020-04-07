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Xiaomi Şelale Ekrana Yeni Bir Boyut Getirecek

Xiaomi tarafından alınan patente göre şelale ekran daha işlevsel bir hale gelebilir. İşte detaylar!

Daha Kullanışlı Hale Gelecek

Halihazırda şelale ekranların akıllı telefonlarda nasıl uygulanabileceğine dair birkaç örnek gördük.

07.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:51
Xiaomi Şelale Ekrana Yeni Bir Boyut Getirecek
Xiaomi tarafından alınan patente göre şelale ekran daha işlevsel bir hale gelebilir. İşte detaylar!

Daha Kullanışlı Hale Gelecek

Halihazırda şelale ekranların akıllı telefonlarda nasıl uygulanabileceğine dair birkaç örnek gördük. Şirketin yeni patenti ise bunu nasıl daha işlevsel kullanabileceğimize dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Söz konusu patente göre şirket, süper kavisli şelale ekran olarak isimlendirilen ekran teknolojisi hızlı kısayollar ve bildirimler ile işlevselleştiriliyor.

Bunu örneklendirmek gerekirse örneğin ekranın üst alanında yer alan pil durumu, ağ göstergeleri veya medya durumları ekranın sol kısmında (şelale ekranın içerisinde) konumlandırılabilir. Benzer şekilde kısayollar da ekranın sağ tarafında (şelale ekranın içerisinde) yer alabilir.

Şimdilik bunun ne şekilde uygulanabileceği ya da ne zaman deneneceği ile ilgili bir detay bulunmuyor. Diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bu, yeni özelliğin kesin olarak karşımıza çıkacağını değil şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: xiaomi, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Xiaomi Şelale Ekrana Yeni Bir Boyut Getirecek - Haberler

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