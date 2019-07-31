Xinjiang, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi oluyor

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Yeni İpek Yolu'nun merkezi olma yolunda ilerliyor.

Yapımı ve genişletme çalışmaları devam eden havalimanlarının sayısı ise 9, bölgeyi bu yıl ziyaret etmesi beklenen turist sayısı ise 200 milyon…Bölgesel etnik özerklik sisteminin Çin'in temel bir siyasi sistemi olduğunu vurgulayan Şöhret Zakir, "Yoksulluğa karşı verdiğimiz mücadelenin sonunda bölgede yıllık gelir 46 dolardan 4 bin 768 dolara çıktı, her aileden en az bir kişi istihdam edilir hale geldi. 2018'de Xinjiang'da azınlık etnik gruplara mensup kamu personeli sayısı 428 bine çıktı" dedi…

Çin'in öncülüğünde Doğu ile Batıyı birbirine bağlayıp yeni bir ekosistem oluşturacak olan Yeni İpek Yolu'nun merkezi Xinjiang bölgesi olacak. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, yapılan havalimanları, demiryollarının yanı sıra artan dış ticaret hacmi ile Çin'in en hızlı büyüyen bölgelerinden biri haline geldi.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi dün başkent Beijing'de Xinjiang konulu basın toplantısı düzenledi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Komitesi Sekreter Yardımcısı ve Bölge Başkanı Şöhret Zakir, Bölge Başkan Yardımcılarından Arken Turniyaz ve Zhang Chunlin ve yerli ve yabancı basın organlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Xinjiang'ın sosyal ve ekonomik gelişmesi hakkında bilgi verildi.

Toplantıda açıklanan rakamlara göre, Xinjiang'ın 2018 yılındaki ekonomik hacmi 1,2 triyon yuanı aştı. Yine aynı yıl ithalat ve ihracat büyüklüğü ise 20 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 1950 yılının 1481 katına denk geliyor.

Bölgeye gelen turist sayısı ise 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 75,89 milyona ulaştı. Bu yıl Xinjiang'da toplam 200 milyon ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Urumçi Havalimanının kapasitesi 44 milyon yolcuya çıkarılıyor

Toplantıda Xinjiang'ın kendi bölgesel avantajlarını değerlendirerek, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi inşasında ilerlemeler kaydettiği belirtildi. Zhang Chunlin, son beş yılda Xinjiang'da 925 kilometre demir yolu inşa edildiğini ve 2013 kilometre demir yolu inşaatının devam etmekte olduğunu ifade ederek, 2022 yılına kadar Xinjiang'daki toplam demir yolunun 8 bin kilometreyi aşacağını belirtti.

Zhang Chunlin, bunun yanı sıra Xinjiang'da 9 havaalanının tamamlanacağını ve genişletme çalışmalarından sonra Urumçi Havaalanı'nın yolcu kapasitesinin mevcut 20 milyon yolcudan 44 milyona çıkacağını söyledi. Urumçi Havaalanı böylece Çin'in batı bölgesi ile Orta Asya bölgesinin uluslararası merkez havaalanı haline gelecek.

Bölge Başkan Yardımcısı Zhang Chunlin şöyle devam etti:

"2014'ten beri, Xinjiang'dan batıya giden tren seferleri 2451'e çıktı. Tren seferleri Orta Asya ve Avrupa'nın 19 ülkesinin 26 kentine ulaştı. Bu sayı yıl ortalama yüzde yüz arttı. Öte yandan, Xinjiang sınır kapısı avantajını daha da geliştirerek, dışa açılma seviyesini artıracak."

Halkın satın alma gücü iyileşiyor

Çin'de dışa açılma sürecinin başladığı 1978 yılında Xinjiang'da ortalama gelir 46 dolar düzeyindeydi. Bu rakam 2018 yılında 4 bin 748 dolara çıktı. Bunun yanı sıra Xinjiang'in ekonomik toplam hacmi 1952 yılındaki 791 milyon yuandan 2018 yılında 1,2 trilyon yuana yükseldi. Bu sayılar yıllık ortalama yüzde 8,3 artarak 200 kata çıktı.

Bölge Başkanı Şöhret Zakir, ÇKP 18. Ulusal Kongresi'nden itibaren Xinjiang'da her yıl bütçe harcamalarının yüzde 70'inden fazlasının istihdam, eğitim, tıp, sosyal sigorta ve konut gibi halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren alanlarda kullanıldığını ifade etti.

Bölge halkına ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti veriliyor

Bölgede yaşayan halklar için çeşitli sosyal yardımlar da veriliyor. Bunlar arasında yılda bir kez ücretsiz sağlık kontrolü, kırsal bölgelerde okuldan önce üç yıl ücretsiz eğitim, hastalık sigortası, işsizlik maaşı ve sigortası gibi hizmetler yer alıyor.

İstihdam sağlamaya dönük çalışmaların ardından da bölgede 4 yılda 2 milyon 314 bin 700 kişi yoksulluktan kurtuldu.

Etnik grupların istihdamı 428 bine çıktı

Şöhret Zakir, tüm etnik grupların eşitliğinin güvence altına alınması için bir dizi yasa ve yönetmenlik çıktığını ve hukuk yoluyla her etnik grubun meşru hakkının korunduğunu ifade etti. Şöhret Zakir, şu ifadeleri kullandı:

Bölgesel etnik özerklik sistemi Çin'in temel bir siyasi sistemidir. 2018'e kadar Xinjiang'da azınlık etnik gruplara mensup kadro sayısı 428 bine çıktı. Bu sayı, Xinjiang'ın tüm kamu personelinin yüzde 50,3'ünü oluşturdu. Bunlar arasında azınlık etnik gruplara mensup kadın sayısı 233 bini aştı ve bu sayı tüm Xinjiang'ın kadın personelinin yüzde 51,8'ini oluşturdu.

Şöhret Zakir bölgenin yaşadığı değişime ilişkin şu gelişmeleri de paylaştı:

"70 yılda Xinjiang'da büyük değişimler yaşandı. Birçok şey sıfırdan başlayıp bugüne geldi. Fakirlikten zenginliğe, geri kalmışlıktan modernleşmeye kadar. Bu süreci ben bizzat yaşadım. Benim iş arkadaşlarım da yaşadı. Böyle bir çağda yaşadığımız için gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki Xinjiang'ın geleceği daha da güzel olacak."