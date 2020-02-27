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Y Como Es El? Filmi

Y Como Es El? filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Y Como Es El? filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:58Y Como Es El? Filmi
koltuğunda Winograd'ın oturduğu menşeli komedi film inin senaryosunu Paul Fruchbom kaleme alırken başrollerinde Miguel Rodarte, Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega ve Mauricio Barrientos yer alıyor.


Yönetmen: Ariel Winograd
Senaryo: Paul Fruchbom
Oyuncular: Miguel Rodarte , Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega, Mauricio Barrientos
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Y Como Es El?
Yapımcı Firma: 3Pas Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Meksika
Orijinal Dili: İspanyolca
Dağıtıcı Firma: 3Pas Studios
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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