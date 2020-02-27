Y Como Es El? Filmi

Yönetmen
koltuğunda Ariel
Winograd'ın oturduğu Meksika
menşeli komedi film
inin senaryosunu Paul Fruchbom kaleme alırken başrollerinde Miguel Rodarte, Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega ve Mauricio Barrientos yer alıyor.Yönetmen:
Ariel WinogradSenaryo:
Paul FruchbomOyuncular:
Miguel Rodarte , Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega, Mauricio BarrientosFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Y Como Es El?Yapımcı Firma:
3Pas StudiosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
MeksikaOrijinal Dili:
İspanyolcaDağıtıcı Firma:
3Pas StudiosVizyon Tarihi:
01.01.2070 Y Como Es El? Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.