Y Köyü Filmi

Yönetmen
koltuğunda Batuhan Gündüz ve Onur Ertuş'un oturduğu korku türündeki film
in kadrosunda yönetmenler ile birlikte Mustafa Yıldız, Yiğit Pelik, Tugay Kurt gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunda Batuhan Gündüz'ün imzası bulunuyor.Yönetmen:
Batuhan Gündüz, Onur ErtuşSenaryo:
Batuhan GündüzOyuncular:
Batuhan Gündüz, Onur Ertuş, Mustafa Yıldız, Yiğit PelikFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Y KöyüYapımcı Firma:
Hub ProjectYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Derin FilmVizyon Tarihi:
23.08.2019Y Köyü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:54