24 Kasım 2018, 09:54
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Y Köyü Filmi

Y Köyü Filmi

Y Köyü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Y Köyü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Batuhan Gündüz ve Onur Ertuş'un oturduğu korku türündeki filmin kadrosunda yönetmenler ile birlikte Mustafa Yıldız, Yiğit Pelik, Tugay Kurt gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunda Batuhan Gündüz'ün imzası bulunuyor.


Yönetmen: Batuhan Gündüz, Onur Ertuş
Senaryo: Batuhan Gündüz
Oyuncular: Batuhan Gündüz, Onur Ertuş, Mustafa Yıldız, Yiğit Pelik
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Y Köyü
Yapımcı Firma: Hub Project
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Derin Film
Vizyon Tarihi: 23.08.2019

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Yönetmen
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:54