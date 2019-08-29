Y.Malatyaspor'a BtcTurk desteği

Türkiye'de Bitcoin ve kriptoparaların kolaylıkla alım satımının yapılabildiği, Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk,Türk futbol sektörünün geleceğine duyduğu güvenle Yeni Malatyaspor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yaptı. Böylece bir kripto para platformu dünyada ilk defa bu kapsamda bir sponsorluğa imza atmış oldu.

2019–2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu kapsayan anlaşma çerçevesinde takımın adı BtcTurk Yeni Malatyaspor olurken, BtcTurk forma göğüs sponsorluğunu da üstleniyor.

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri; BtcTurk olarak başta tarihteki ilk Bitcoin/Türk Lirası işlemi olmak üzere bugüne kadar sektörde birçok yeniliğe imza attıklarını belirterek; "Şimdi de ülkemizde ve dünyada bir başka ilke imza atmanın ve TFF Süper Lig'in başarılı kulüplerinden Yeni Malatyaspor ile BtcTurk markamızı bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Türk sporu ve futbolunun geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle katkılarımızı önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da TFF Süper Lig'e katacakları ile bu vizyona önemli ivme sağlayacağına inancımız tamdır. Bu vesile ile iş birliğimizin hayata geçmesinde emeği geçen başta Sayın Başkan Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere BtcTurk Yeni Malatyaspor ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de; "Kripto para sektörünün ülkemizdeki öncü kuruluşu olan BtcTurk'ün yaptığı çalışmaları Türkiye'nin geleceği için çok kıymetli görüyoruz. Bu vizyona sahip bir marka ile iş birliği yapmaktan da ayrı bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. BtcTurk'e katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor, her iki taraf ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.