Ya Haksızlık Düzeltilir ya da Federasyon Görevden Çekilir"

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:41



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:41

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK kararlarına ilişkin, kendilerine yapılan haksızlıkların karşısında olduklarını belirterek, "Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da Federasyon görevden çekilir. Bu kadar açık ve net. Biz haksızlık ile yürüyemeyiz" dedi. Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Asaletine, duruşuna, uygun olarak belli duruş sergilememize rağmen saldırılar azalmadı" diyen Cengiz, dün bütün camiayı derinden sarsan artı cezalar verildiğini belirterek, "Şahsıma da Galatasaray'a da verildi. Ben bir tek şeye üzüldüm, protokole giremiyorum. Locamda da izleyemeyeceğimi öğrenince çok üzüldüm. Ben Galatasaray'dan ayrılamam. Biz belli bir strateji ile gittiğimize inanıyoruz. Küfürlerle, ağır sözcüklerle konuşmayız. Bizim aldığımız kültür, genetik kodlarımızdaki duruşla cevap veririz. Yoksa bizim jargonumuz rakip kulübün resmi sitesinde kullandığı lümpen sokak jargonuna döner. Biz camiamızın hiçbir ferdine laf söyletmeyiz. Biz bütün camiayı temsil ediyoruz. Dünya çapında marka olan Fatih Hocamıza yapılan saldırıyı kınadık ama bundan sanırım bir şey anlamadılar. İkinci başkan düzeyinde konuşuldu. Ben muhatap almak istemedim" diye konuştu."BELLİ HAYVAN TÜRLERİ İLE HAYVAN OLAMAYIZ"Ali Sami Yen'in işaret ettiği gibi uluslararası başarıları esas alan bir kulüp olduklarını söyleyen Başkan Cengiz, "Biz haksız eleştirilerin hepsine yanıt veremeyiz. Biz, çok özür dilerim, belli hayvan türleri ile hayvan olamayız. Belli kötülerle kötü olamayız. Biz böyle durmaya mecburuz. Fakat özellikle sanki belli bir rövanş duygusunu almış gibi futbol direktörümüz temelinde hem de bu kadar sakat oyuncu varken, oyuncularımızı haksız disiplin talimatının ilgili maddesine aykırı şekilde sevk edişler ve aşırı cezalar var. Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza uygulanıyor. Bize 40 hafta, rakibe 14 hafta. Olayları başlatan rakip oyuncular. Biz adaleti herkes için istiyoruz. Biz haksız adalet istemiyoruz. Böyle bir hakkı reddediyoruz" şeklinde konuştu."BU YA DÜZELTİLİR YA DA FEDERASYON GÖREVDEN ÇEKİLİR"Tahkim Kurulu'na çok iyi bir savunma yapmalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Biz gücün aydınlık tarafındayız. Yaptığımız savunmalarla tahkimin bozacağına inanıyorduk. Tahkim en sert cezayı iki futbolcumuza onayladı. Yetmedi, sözlü açıklamalarımıza Schalke maçımızdan önce bize ceza verdiler. Bunun negatif etikleri oldu. En azından teknik heyet üzerinden oldu. Biz bunu şiddetle kınadık. Galatasaray, sportif anlamda Türkiye'nin en iyi markası, kimse alınmasın. Galatasaray gibi dünya çapında olan, Avrupa futbolunun en iyi markalarından biri olan kulübü ulusal federasyon olarak harcayamazsınız. Biz uyarımızı yaptık. Biz efendice yaptığımız uyarıyı pasiflik, becerisizlik olarak değerlendirildik. Buna üzüldük. 'Bize kılıç çeker gibi hal var' dedik. Yanıldığımızı gördük. Maalesef bize kılıç çekilmemiş, savaş açılmış. Tahkim ve disiplin kurulu son kararları bunu gösterdi. Yapılan bu haksızlığın karşısındayız. Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar açık ve net. Biz haksızlık ile yürüyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu."BÜTÜN BU OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"Yaşanan tüm şeylere rağmen şampiyon olacaklarına inandıklarını belirten Mustafa Cengiz, "Galatasaray kendisine kurulan tüm tuzaklara tüm provokasyonlara, menfaat çetelerin çabalarına rağmen rakibe saygı kendine saygı esasıyla şampiyonluk yürüyüşüne devam edeceğiz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen şampiyon olacağız" dedi.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)