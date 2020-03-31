Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 5-6. bölüm Pazartesi akşamı ekrana geldi. Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncuları kim? İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgalinden, TBMM'nin açılışına kadar olan süreci anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Milli Mücadele ruhunun yansıtıldığı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor.
Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı ekrana geldi. Yayımlanan yeni bölüm fragmanında, işgal altında olan İstanbul ve onukurtarmaya çalışan Mustafa Kemal'ın üstün çabası yine gözler önüne seriliyor. Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm 5-6. bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 7 - 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI
16 Mart 1920-23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreçteki, Milli Mücadele ruhunu ekranlara taşıyan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi hız kesmeden devam ediyor. 30 Mart Pazartesi günü 5-6. bölüm ile sevenler karşısında olan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 7-8. bölüm fragmanı da yayımlandı.
5 - 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul'daki Mebusan Meclisi mebuslarının, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal'in de talimatına uyarak yeni kurulacak meclis için Ankara'ya olan yolculukları ve de milli mücadeleye destek sağlamak için Anadolu'ya silah sevkiyatını başlatan halkın mücadelesi anlatılacak...
16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri askerlerince işgal edilen İstanbul'daki milli mücadelenin kilit isimleri ve Mebusan Meclisi'ndeki mebuslar, Mustafa Kemal'in önderliğinde Ankara'da kurulacak meclis için çok zorlu ve önemli bir yolculuğa çıkıyor… Halide Hanım, Adnan Bey, Cami Bey ve Hüsrev Bey oldukça zor koşullarda, düşmanın nefesini adeta enselerinde hisseder bir şekilde yol almaktadırlar. Geçtikleri köylerde kısa süre dinlenen ve yollarına devam eden grup için Ankara'ya ulaşmak düşündüklerinden daha da zor bir hal alır.
Düşman kuvvetlerinin Ankara'da Meclisi açmaya niyetli Mustafa Kemal'i suikastle ortadan kaldırma planları da usul usul işlemektedir. Suikast için görevlendirdikleri Mustafa Sagir, Fatih'te bir eve yerleşir. Sagir, cami cemaati arasında, kahvelerde dolaşıp, sempatik ve sıcak tavırlarla insanlarla diyalog kurup, kendini Hint Hilafet Komitesi üyesi olarak tanıtır. Milli Mücadeleyi över, Hintli Müslüman kardeşlerini temsilen desteğini ve katkısını vermek üzere geldiğini söyler, fakat asıl amacı Mustafa Kemal'e suikast düzenleyip Anadolu'daki direnişi kırmak ve meclisin açılmasını engellemektir.
Milli mücadeleye katılan herkes gibi üzerine düşen görevi üstlenen Galip de kendisine verilen Damat Ferit Paşa'nın yalısına gizlice sızma görevini başarıyla tamamlamak istemektedir. Nazan'ın babası ve aynı zamanda Damat Ferit Paşa'nın sır katibi olan Hikmet Bey, bu sızma girişiminin en kilit rolündeki kişidir. İşgalden dolayı okulunu yarıda bırakması, iş arıyor olması ve İngilizce ve Fransızca'yı çok bilmesi, gibi unsurlar birleşince, Galip için yalıya girmenin şartları da oluşmuştur, ama öncelikli olarak Hikmet Bey'in güvenini kazanması gerekmektedir.
Anadolu'daki direniş ve milli mücadele için İstanbul'daki silah ve cephane de Topkapılı Mehmet ve beraberindekiler sayesinde aktarılmaya çalışılmaktadır. Topkapılı Mehmet, Hüsamettin Bey, Hafız Kemal, şeyhin oğlu Nazım Ceylan Efendi, Ethem Pehlivan ve Osman Kahya bir aradadırlar ve silah deposu soygunu ile büyük bir risk almaktadırlar. Başarılı olurlarsa, düşmana karşı mücadelede önemli bir eşik aşılacaktır… Sevkiyat sırasında bir grup İngiliz askerini taşıyan araba limanın başında durur. Arabadan inen askerler, limanda bağlı taka ve gemilere yönelmeye başlarlarken, bunu gören Topkapılı "işi hemen bitirmek" için diğerleriyle birlikte hızı artırır… Ancak o sırada Topkapılı'nın en son karşılaşmak istediği kişi karşısına çıkacaktır…
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI VE ROLLERİ
Milli Mücadele döneminin 6 haftalık sürecinin ele alındığı TRT !'in beğeni toplayan dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosundaki isimler şöyle:
İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Atatürk
Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey
Dolunay Soysert - Halide Edib Adıvar
Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy
Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy
Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere
Hilmi Cem İntepe - Galip
Melis Sezen - Nazan
Ushan Çakır - Salih Bozok
Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey
Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar
Serkan Ercan - Hafız Kemal
Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak
Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri
Umut Kurt - Edip Bey
Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak
Kenan Bal - Rıfat Börekçi
Deniz Celiloğlu - İsmet İnönü
Burak Yamantürk - Hayati Bey
Umut Karadağ - Mustafa Sagir
Paul Dwyer - Sir John de Robeck