Yabacı ziyaretçilerde yüzde 24'lük artış

Kaynak: İHA

2019 yılı Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılı Nisan ayı 'Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar' istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 oranında bir artış göstererek 3 milyon 293 bin 176 oldu. Nisan ayında ülkemize gelen 3 milyon 293 bin 176 yabancı ziyaretçinin 33 bin 640 ( yüzde 1,02 )günübirlikçi oldu.Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 şöyle oluştu: İstanbul yüzde 40,38 (1 milyon 329 bin 868 ) Antalya yüzde 28,29 (931 bin 685) Edirne yüzde 11,34 (373 bin 527) Artvin yüzde 4,65 (153 bin 283) Muğla yüzde 4,46 (146 bin 797)İlk 3 aydaki artış yüzde 12,22 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artış kaydedildi. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 8 milyon 735 bşn 268 oldu. 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemize gelen 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçinin 63 bin 388 (yüzde 0,73) günübirlikçi oldu.Ocak-Nisan döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şu şekilde oluştu: İstanbul yüzde 50,36 (4 milyon 399 bin 97 ) Antalya yüzde 16,46 (1 milyon 437 bin 445 ) Edirne yüzde 12,23 (1 milyon 68 bin 760) Artvin yüzde 6,32 (552 bin 56) Muğla yüzde 1,83 (159 bin 607)(İHA)