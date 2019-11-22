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Yaban arılarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna...

Yaban arılarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

22.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:18
arılarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
BALIKESİR - 'in ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
52 yaşında hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Ali Foçalıoğlu'nun cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi'nden alınarak ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğle namazının ardından da Ayvalık Kabristan'ında toprağa verildi.
Cenazeye Ali Foçalıoğlu'nun ailesinin yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, Foçalıoğlu'nun arkadaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Geçimini yaz aylarında kendisine ait teknesiyle turist gezdirerek kazanan, Ayvalık'ın yakinen tanıdığı Ali Foçalıoğlu, geçtiğimiz 22 Ekim günü teknesinin bakım ve onarımını yaptığı tersanede yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğramıştı. Karaya çekilmiş haldeki teknenin alt kısmında yuvalandığı öğrenilen arıları gizleyen halıyı yerden kaldırdığı anda gerçekleşen olay sonrasında yüzlerce arının saldırısına maruz kalan Foçalıoğlu baygınlık geçirerek Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, bir ay boyunca hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görmesine rağmen hayatını kaybetmişti.
Yaban arılarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna...

Ayvalık Devlet Hastanesi, Balıkesir, Ayvalık, Yaban, Genel

Kaynak: İHA


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