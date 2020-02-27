Haberler » Güncel » Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi - Haber

Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.

27.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:17Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

MUĞLA'nın ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkisine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir vatandaş, evinden çıkıp yanına çağırarak darı atarak besledi. Evcil hayvan gibi vatandaşın çağrılarına cevap verip gelen yaban domuzları, zarar vermeden çevrede dolaştı. O anları cep telefonuyla kaydedip, sonrasında sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumu yaptı. Bölgede tur atan yaban domuzları koşup geldikleri ana caddeden ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.



Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:45:04