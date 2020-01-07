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Yaban domuzları, mahalleye indi

Bursa'nın Kestel ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, mahalleye indi.

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26 Yaban domuzları, mahalleye indi

'nın ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, mahalleye indi. Yolda yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.Kestel'in karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kırsal Alaçam Mahallesi yakınlarına indi. Mahalle yolu üzerinde yiyecek arayan yaban domuzu ve 2 yavrusu, bir otomobilin önünde bir süre ilerledikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Otomobil sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye domuzları görüntüledi.



Kestel, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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