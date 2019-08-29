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Yaban domuzu sürüsünü elleriyle besliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaşın aç kalan yaban domuzu sürüsüne ekmek ve yiyecek verdiği anlar kameraya yansıdı.

29.08.2019 21:48 Yaban domuzu sürüsünü elleriyle besliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaşın aç kalan yaban domuzu sürüsüne ekmek ve yiyecek verdiği anlar kameraya yansıdı.
Armutalan Mahallesi sakinlerinden İlyas Doğan, yaban domuzu sürüsünün yerleşim yerine yakın bir arazide yiyecek aradığını görünce sürüyü beslemeye başladı.
Doğan, evinin balkonunda gelişlerini gözlediği domuzları bazen balkondan, bazen de yanlarına giderek ekmek, karpuz ve meyveyle doyurmaya çalıştı.
O anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
- "Onlar da canlı, onlar da anne"
Doğan, AA muhabirine, kendisi gibi bazı mahalle sakinlerinin de domuzları beslediğini söyledi.
Eşinin de domuzları beslemede kendisine yardımcı olduğu aktaran Doğan, "Domuzlar geliyor balkonumdan seyrediyorum. Domuzlara ekmek, karpuz, evde ne varsa atıp besliyoruz. Onları beslerken çok mutlu oluyoruz. İnsanlara hiçbir zararı yok. İnsanlara alışmışlar. Onlar da canlı, onlar da anne. 10 tane yavruları var. Karınları aç. Onlar da ekmek derdinde." ifadelerini kullandı.

Armutalan, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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