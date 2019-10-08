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Yaban domuzu yerleşim alanına indi

Van'ın Erciş ilçesinde başıboş gezen yaban domuzu vatandaşları korkuttu.

08.10.2019 12:14Yaban domuzu yerleşim alanına indi
Van'ın Erciş ilçesinde başıboş gezen yaban domuzu vatandaşları korkuttu.

Erciş Şeker Fabrikası mevkisinde gece geç saatlerde görülen yaban domuzu, vatandaşları bir hayli korkuttu. Araçla seyir halinde olan vatandaşlar, bir anda kaldırımda yaban domuzunu görünce büyük panik yaşadı. Şaşkınlık içinde araç içinden inmeden yaban domuzunun bölgeden uzaklaşmasını bekleyen vatandaşlar, domuzun bölgeyi terk etmesinin ardından rahat bir nefes aldı. Aç kaldığı düşünülen yaban domuzu, daha sonra gözden kayboldu.

Vatandaşlar, yaban domuzlarını daha önce de Sahil Kent, Kasımbağı ve Gölağzı mahalleleri ile Altındere mevkisinde gördüklerini belirterek, yetkililerin önlem almalarını talep etti. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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