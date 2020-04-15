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Yaban hayatı böyle görüntülendi

Sivas'ta yaban hayatı foto kapanlarda görüntülendi.

15.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:57
Sivas 'ta yaban hayatı foto kapanlarda görüntülendi.
Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatı envanter çalışmaları kapsamında doğaya yerleştirdiği foto kapanlarla bir çok yabani hayvan görüntülerdi. Sivas il merkezi kırsalına yerleştirilen foto kapanla bir vaşak görüntülerinden Zara ilçesi kırsalına yerleştirilen foto Kapanlar bir kurt ve bir porsuk görüntüledi.
(Onur Erden/İHA) Yaban hayatı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Güncel
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