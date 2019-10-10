Haberler » Güncel » Yaban hayatı 'fotokapan'la görüntülendi

Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi

Burdur'da su sıkıntısı olan bölgelerde oluşturulan küçük su havuzlarına gelen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

10.10.2019 19:34
Burdur'da su sıkıntısı olan bölgelerde oluşturulan küçük su havuzlarına gelen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su sıkıntısı olan bölgelerde küçük su havuzları oluşturdu. Buralara yerleştirilen fotokapanla birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek için alana geldiği görüldü.
Videolarda yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga türlerinin doğal yaşamlarında görüldüğü belirtildi.
Yaban hayatı

Burdur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06 Marmara Denizi'ndeki deprem
21:06 Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
21:05 İlk görev yerinde şehit oldu
21:04 Kastamonu Bilim Şenliği sona erdi
21:04 Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
21:04 'Mavi medrese' müzeye dönüştürülecek
21:02 Mısırlı genç kız Türk Büyükelçiliği makamını "temsili olarak" devraldı
10.10.2019 21:09:04