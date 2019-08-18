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Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Yaban hayatı fotokapana yansıdıERZURUM - Erzurum'da bir Youtuber tarafından doğa hayatını yakından incelemek kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara kuş, ayı ve kurtların renkli görüntüleri yansıdı.

18.08.2019 10:03
Yaban hayatı fotokapana yansıdı
Yaban hayatı fotokapana yansıdı
ERZURUM - Erzurum'da bir Youtuber tarafından doğa hayatını yakından incelemek kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara kuş, ayı ve kurtların renkli görüntüleri yansıdı.
Erzurum'un Olur ilçesinde bir Youtuber doğa hayatını incelemek ve takipçilerine izletmek için kurduğu fotokapana ayı ve kurtların gün içerisindeki halleri yansıdı. Kurulan fotokapanın önüne bol miktarda et koyulmasının ardından görüntülerde ilk önce bir bozayı yer alıyor. Ayı etin bir kısmını yedikten sonra objektife 2 kurdun yansıdığı görülüyor. Kurtlar da paylarına düşeni yiyerek aç karınlarını doyuruyorlar.
Erzurumlu Youtuber, düzenli aralıklarla ormana bıraktığı yiyeceklerle yaban hayatına da katkı sağlıyor.
Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Yaban, Genel

Kaynak: İHA

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