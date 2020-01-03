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Yaban hayatı, hayvan tahnitleri ile tanıtılıyor

OSMANİYE'de, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde sergilenen karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan tahnitinin öğrenci ve vatandaşlara tanıtımı yapılıyor.

03.01.2020 08:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:22 Yaban hayatı, hayvan tahnitleri ile tanıtılıyor

OSMANİYE'de, Zorkun Yaylası Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde sergilenen karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan tahnitinin öğrenci ve vatandaşlara tanıtımı yapılıyor.

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde tahnitleri yapılan karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan sergilenmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin, merkezin özellikle öğrencilere doğa koruma, ekosistemin önemi ve biyokaçakçılık eğitimleri verilmesi, yaban hayvanlarını rahatlıkla görebilmeleri amacıyla yapıldığını ifade etti. Randevu sistemi ile il ve çevre illerden gelen öğrencilerin merkezden faydalanabileceğini kaydeden Güvercin, gruplar halinde öğrencilerin 40 kişilik salonda yapılacak olan sinevizyon gösterimi ile ekosistem hakkında bilgi verildiğini, ayrıca ekosistem tanıtım salonunda sergilenen hayvan türlerinin de yakından tanıyabileceklerini aktardı.

EĞİTİM AMAÇLI KULLANILIYOR

Ziyaretçilerin doğada aynı anda göremeyeceği çok sayıda türü bir arada görebileceğine dikkat çeken Güvercin, "Buradaki yaban hayvanlar, bizim merkezdeki rehabilitasyon ve tedavi merkezimize yaralı olarak gelip kurtarılamayan ve telef olan hayvanlardan oluşuyor. Biz bu hayvanların tahnitlerini yaptırıp, eğitim amaçlı burada kullanıyoruz. Tedavileri yapılan, doğada yaşamlarını sürdürebilecek duruma gelen yeniden bulundukları noktalarda bırakılmakta. Ama yaşamını devam ettiremeyecek durumda olanlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmektedir" dedi.



Osmaniye, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA

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