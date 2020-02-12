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Yaban hayatı unutmadılar: 480 kilo yem, 300 kilo kuru ot

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatı unutmadı.

12.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:02Yaban hayatı unutmadılar: 480 kilo yem, 300 kilo kuru ot
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatı unutmadı. Ekipler toplam 480 kilogram besi yemini ve 300 kilogram kuru otu yaban hayvanların muhtemel geçiş güzergahlarına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kırklareli'deki dondurucu ve kar yağışlı havadan yaban hayatın olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Hayvanların aç kalmaması için çalışmalara başlayan ekipler, yaban hayvanların beslenmesini takviye etmek için doğaya yem bıraktı. Ekipler bu kapsamda Kocayazı ve Karadere Devlet avlaklarına 480 kilogram besi yemi ile 300 kilogram kuru otu yaban hayvanların muhtemel geçiş güzergahına bıraktı. - KIRKLARELİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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