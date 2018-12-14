Yaban Hayatı Zenginleşiyor

14 Aralık 2018 Cuma 10:40



14 Aralık 2018 Cuma 10:40

Tekirdağ'da geçmiş yıllarda var olan ama günümüzde yok olmaya yüz tutmuş 'çil keklik' popülasyonunu tekrar doğaya kazandırmak üzere toplantı düzenlendi.Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda; Çil Kekliği Yetiştirme, Yerleştirme ve Eko Turizm Projesinin tanıtımı yapıldı.Tekirdağ'da uygulanması planlanan projeyle ilgili düzenlenen toplantıda çil kekliğin önemi hakkında sunum yapıldı. Sunumda, süneyle biyolojik mücadele, yaban hayatının geliştirilmesi, biyolojik çeşitlilik ve hayvan genetik kaynaklarının korunması temelinde keklik üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi projesi kapsamında çil keklik üretim istasyonunun faaliyete geçebileceğinin düşünüldüğü belirtildi.Çil kekliği salımıTarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Trakya ekosisteminin eksik bir parçası sebebiyle, tarımsal zararlılarla biyolojik mücadelede çok önemli bir ajan, avcılık açısından önemli bir tür, tarımsal mücadelede kullanılacak ilaçların yasallığının denetiminde önemli bir çeşit, doğal yaşam alanlarındaki canlıların popülasyonlarının devamı ve gelişmesi açısından katkı sağlaması, yeterli sayıda yerleştirildikten sonra avcılığının yönetilmesi ile avcıların doğal av hayvanları üzerindeki baskısını azaltır. Tarım, orman, çalılık, step ortamında yaşayabilen ve çok sayıda yumurta yaparak hızlı üreyen bir keklik türü olması, Trakya arazi yapısı ile bu kuşun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. İlimizde, Işıklar, Oruçbeyli, Dağ Yenicesi, Mermer Mahalleleri ve civarındaki 3 bin hektarlık arazilerde çil kekliği salımı ve yetiştirilmesinin yapılması planlanmaktadır" denildi.İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, "İlimiz tarımsal yapısı itibariyle ikili münavebeli bir tarım yapılmakta ve bu tarımsal yapı içinde daha çok konvansiyonel tarımın gerekleriyle yapılmaktadır. Bu şekildeki bir tarımsal uygulamanın içinde doğal olarak işin yapısı gereği gübreleme ve gerektiğinde de hastalıklarla mücadele amacıyla ilaçlamalar yapılmaktadır. Böyle bir proje uygulanırken bu hususların bilinmesini önemli buluyorum. İl Müdürlüğü olarak planlanan projeye teknik hizmet vermeye hazırız" dedi.Proje tanıtım toplantısına; Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulüp Temsilcileri ve teknik personel katıldı. - TEKİRDAĞ