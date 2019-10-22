Haberler » Güncel » Yaban hayvanları fotokapana takıldı

Yaban hayvanları fotokapana takıldı

Yaban hayvanları fotokapana takıldıARDAHAN - Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Sarıçam ağaçlarıyla dolu Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarının doğal yaşamdaki görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

22.10.2019 09:28
Yaban hayvanları fotokapana takıldı
ARDAHAN - Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Sarıçam ağaçlarıyla dolu Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarının doğal yaşamdaki görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.
Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Yalnızçam'da bulunan sarıçam ormanlık alanına yerleştirdiği foto kapanla yaban hayatını izleyerek, elde ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor.
Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapanla ayı, domuz ve kurt gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydeden Keçeci, "Amatör olarak Ardahan'ın vahşi doğasının fotoğraflama çabası içerisindeyim. Ardahan'da ve çevre illerde kurduğum fotokapanla burada yaşayan türleri görüntülemeyi amaçladım" dedi.
Yaban hayvanları fotokapana takıldı

Sarıçam, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya Hareketi Öncesi Açıklama Yapıyor
11:05 Lise öğrencileri parkta oturan halka ücretsiz kitap dağıttı
11:04 Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
11:04 Bursa'da, yediveren çileği hasadı
11:04 Tiyatro geliri geliriyle bedensel engelliye akülü sandalye alındı
11:03 Otogarda taksicilerin tartışma yaratan 'park ücreti' talebi
11:03 Şanlıurfa'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama
22.10.2019 11:06:15