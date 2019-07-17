17.07.2019 11:57
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Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kurduğu fotokapanlar ile av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibini yapıyor.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kurduğu fotokapanlar ile av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibini yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekipleri, yaban hayatını izleme çalışmaları kapsamında kurduğu fotokapanlarlaTekirdağ, Kırklareli ve Edirne'deki ilçelerin tamamında, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar, şah kartal, siyah leylek gibi yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini gözlemliyor. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaban hayvanlarının kaçak avcılığı, yırtıcı baskısı ve kırsal yaşamın yaban hayatı üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesi ve önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin gözlenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruma faaliyetlerinin özverili çalışmalarının neticesi ve ödülüdür" denildi.

Kaynak: DHA
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Yaban, Güncel

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