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Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğünce kurulan fotokapanlar ile alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.

03.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:29
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğünce kurulan fotokapanlar ile alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.
'nın çeşitli milli parklarına kurulan fotokapanlar, ender görülen yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.
Görüntülerde, alageyikler, anne vaşak ve yavrusu, yaban keçileri, karakulak yer aldı.
Bölge müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, alageyiklerin sürü halinde otlandığı, karakulakın ise fark ettiği fotokapanı kokladığı görülüyor.
Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


3.03.2020 13:57:09