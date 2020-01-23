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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bartın' da zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağlandı.

23.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:07Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
' da zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bartın İl Şube Müdürlüğünce, zorlu kış şartlarında ve kar yağışının artması sebebiyle, yem ve yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek bıraktı. hayvanların beslenme sıkıntısını gidermek maksadıyla kırsal alanlarda DKMP Bartın İl Şube Müdürlüğünce yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ocak ayı itibari ile ülke genelinde olduğu gibi Bartın'da da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle bilhassa yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. - BARTIN

Bartın, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

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