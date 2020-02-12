Haberler » Güncel » Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

12.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:29
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Kentte kışın kar yağışının etkili olduğu Bahçe ilçesinde doğaya 300 kilo buğday, 200 kilo lahana, marul ve karnabahar ile tilkiler için 50 kilo kuru köpek maması dağıtıldı.
Gökçedağ köyünde, 1460 rakımda gerçekleştirilen yem bırakma çalışmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgelerde yaban hayvanlarının beslemesinin yapıldığını belirtti.
Kış aylarında yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemleme yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Güvercin, "Buradaki yaban hayvanlarını desteklemek, kışı rahat geçirmeleri amacıyla yemleme yaptık. Memeli hayvanlar için Osmaniye Belediyesi tarafından sağlanan lahana, marul, karnabahar gibi ürünleri bıraktık. Ayrıca köpek maması olan kuru mamalar, tilkiler için bırakıldı." şeklinde konuştu.
Besleme çalışmasına katılan Osmaniye Doğayı, Hayatını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın da yemleme faaliyetlerinin düzenli yapıldığını kaydetti.
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmaniye, Yaban, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:20:08