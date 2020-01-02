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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuşlar için tonlarca yemi doğaya bırakıyor.

02.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:55 Yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuşlar için tonlarca yemi doğaya bırakıyor.

2019-2020 yemleme sezonunda havaların soğumaya başlamasıyla beraber yemleme çalışmaları da başladı. DKMP ekipleri, yaban hayvanlarını beslemek için var gücüyle çalışıyor. Son 7 yılda tabiata 2 milyon 638 bin 339 kilogram yem bırakıldı. 2018-2019 yemleme döneminde ise yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kilogram yem bırakılmıştı.

Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl öncesinde Bolu'da Abant Tabiat Parkı bölgesinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Pakdemirli, "Doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek" dedi.

hayvanlarını yemleme çalışmalarına 7' den 70'e herkes katılıyor. Böylece yaban hayatı sevdirilerek, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüp tabii hayata sahip çıkılıyor. - ANKARA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

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