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Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

İZMİR'de havaların soğuması ve bazı bölgelere kar yağmasının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

09.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:55Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

İZMİR'de havaların soğuması ve bazı bölgelere kar yağmasının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İzmir'de soğuk ve yağışlı havaların etkisini sürdürmesi nedeniyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İzmir'in yüksek kesimlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi ve ağır kış şartlarında kendi habitatlarında aç kalmaması amacıyla, Ödemiş'in Bozdağ bölgesine, Bayındır'da da Ovacık Hayatı Geliştirme sahasına 250 kilogram, buğday ve 500 kilogram saman doğaya bırakıldı. Karla kaplı yaban hayatının olduğu diğer alanlarda da bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceği bildirildi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların da şehir merkezleri ve mahallerdeki sahipsiz hayvanların soğuktan zarar görmemesi için hassas davranmaları istendi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, İzmir, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA

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