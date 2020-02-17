Haberler » Güncel » Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Haber

Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

17.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:35Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki kar yağışının yoğun olduğu Karakise, , Ormanözü, Kızılkışlacık, Kızseki ve Yıkılgan köylerinin yüksek kesimlerinde önceden hazırlanan kuş yemleri, köpek maması ve ekmekleri yaban hayvanlarının görebileceği şekilde 50-60 noktada uygun yerlere dağıttı. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Akdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 16:25:31