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Yaban hayvanları için Emirdağları'na yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Emirdağları'nda tavşan, domuz, yılkı atı ve diğer yaban hayatının yaşamlarını sürdürebilmeleri için yem bırakıldı.

23.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34Yaban hayvanları için Emirdağları'na yem bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Emirdağları'nda tavşan, domuz, yılkı atı ve diğer yaban hayatının yaşamlarını sürdürebilmeleri için yem bırakıldı.

Afyonkarahisar'da en çok kar yağışı alan dağ ekosistemini barındıran ve yılkılarıyla bilinen Emirdağları'nda tavşan, domuz, yılkı atı ve diğer yaban hayatının yaşamları bırakılan yemlerle desteklenmiştir. Ağır iş makinesiyle yol açma çalışması yapılarak kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu, Balcam Yaylasında 2 ton nohut balyası ve ot balyasıyla yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Yemleme çalışmasına Emirdağ Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dal, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden Avcılık ve Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, Afyonkarahisar Şube Müdürü Cihan Yüksel, yaylaya komşu köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

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