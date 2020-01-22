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Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar

ŞIRNAK'taki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'ne ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

22.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:30Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar

ŞIRNAK'taki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'ne ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Şırnak- karayolu üzerindeki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek ve yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, karda bata çıka doğaya yiyecek ve yem bıraktı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, " hayvanları yem bulamadıkları zaman köylere iniyorlar. Köylülere zarar veriyorlar. Bunların önüne geçmek için toplayabildiğimiz kuşlar için, buğday arpa, yaban keçileri için saman, yırtıcı hayvanlar için et belirli bir program dahilinde doğaya bırakıyoruz" dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şırnak, Siirt, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA

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