01.06.2019 11:44
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Yaban hayvanları için Nemrut'a yiyecek bıraktılar

Yaban hayvanları için Nemrut

Tatvan ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaban hayvanları için Nemrut Dağı eteklerine yiyecek bıraktı.

Tatvan ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaban hayvanları için Nemrut Dağı eteklerine yiyecek bıraktı.
Nemrut Kalderası'nda incelemelerde bulunan STK temsilcileri, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına yiyecek bıraktı.
Bu faaliyeti sıklıkla yapmaya çalışacaklarını belirten Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, " 'Doğaya yiyecek bırak yaban hayvanları beslensin' sloganıyla Nemrut'a yiyecek bıraktık. Çünkü buradaki yaban hayvanları beslenemediği taktirde yerleşim yerlerine inebilir, bu da tehlike arz edebilir." dedi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel de "Buradaki STK'ların böylesine güzel bir faaliyet için birlikte hareket etmeleri gurur verici. Çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk." diye konuştu.
Yaban hayvanlarını korumak adına önceden de farklı çalışmalar yapıklarını anlatan İpekyolu Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ecevit Karaman ise "Yaban hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmamız lazım. İnsanların bu konuda duyarlı olması ve sokak hayvanları ile yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalar yürütmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sivil Toplum Kuruluşu, Tatvan, Nemrut, Yaban, Güncel