Yaban hayvanları unutulmadı
Sivas'ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
09.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:05
Sivas 'ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Kış mevsiminin sert geçtiği Sivas'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplı. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa, Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesinde ve merkeze bağlı alanlarda av koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Araziye yaban hayatı envanter ve izleme çalışmaları kapsamında foto kapanlar da kuruldu. - SİVAS
Kış mevsiminin sert geçtiği Sivas'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplı. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa, Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesinde ve merkeze bağlı alanlarda av koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Araziye yaban hayatı envanter ve izleme çalışmaları kapsamında foto kapanlar da kuruldu. - SİVAS
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yaban hayvanları unutulmadı
Manşet
Haberler
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı