Yaban hayvanları unutulmuyor

SON 7 YILDA 2 MİLYON 638 BİN 339 KG YEM TAKVİYESİ YAPILDI

2019-2020 yemleme sezonunda ise havaların soğumaya başlamasıyla beraber yemleme çalışmaları tüm hızıyla başladı. DKMP ekipleri yaban hayvanlarını beslemek için var gücüyle çalışıyor ve bu soğuk havalarda hemen yanı başımızda duran, dünyamızı paylaştığımız canlılar aç kalmasın diye yemleme çalışmalarını gayretle sürdürüyor.

Bu çerçevede son 7 yıllık dönemde tabiata 2 milyon 638 bin 339 kg yem takviyesi yapıldı. 2018-2019 yemleme döneminde ise yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kg yem bırakılmıştı.

AÇ KALAN YIRTICI HAYVANLARIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞMASI ENGELLENİYOR

Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor.

Son olarak da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yeni yıl öncesinde Bolu'da, Abant Tabiat Parkı bölgesinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Pakdemirli, ''Doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek" dedi.

ÇALIŞMALARA 7' DEN 70' E HERKESİN KATILIMI SAĞLANIYOR

Yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarına 7' den 70' e herkes katılıyor. Böylelikle yaban hayatı sevdirilerek ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülerek tabii hayata sahip çıkılıyor.