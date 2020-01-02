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Yaban hayvanlarına yem

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesine başladı.

02.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:21 Yaban hayvanlarına yem

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesine başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yem takviyesi yapıldığı bildirildi. Her yıl tonlarca yemin yaban hayatıyla buluşturulduğu kaydedilen açıklamada, "2019- 2020 yemleme sezonunda ise havaların soğumaya başlamasıyla beraber yemleme çalışmaları tüm hızıyla başladı. DKMP ekipleri, yaban hayvanlarını beslemek için var gücüyle çalışıyor ve bu soğuk havalarda hemen yanı başımızda duran, dünyamızı paylaştığımız canlılar 'aç kalmasın' diye yemleme çalışmalarını gayretle sürdürüyor. Bu çerçevede son 7 yıllık dönemde tabiata 2 milyon 638 bin 339 kilo yem takviyesi yapıldı. 2018- 2019 yemleme döneminde ise yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kilo yem bırakılmıştı. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor" denildi.  Bakanlık, yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarından 7'de 70'e herkesin katıldığını bildirdi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise, "Doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel

Kaynak: DHA

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