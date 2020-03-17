Yaban hayvanlarının beslenme anları fotokapanla görüntülendi
Burdur, Isparta ve Antalya'da doğal yaşam alanlarına yem bırakılan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
17.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:14
Burdur , Isparta ve Antalya 'da doğal yaşam alanlarına yem bırakılan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce organize edilen "Yaban Hayatı Kış Yemleme Faaliyeti" kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Zorlu kış şartlarında beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanlarının türüne ve besin ihtiyacına göre temin edilen yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler, üç ildeki hayvan populasyonun yoğun olduğu alanlara götürüldü.
Yılın ilk üç ayındaki yemleme faaliyeti kurulan fotokapanlarla da görüntülendi. Domuz, yaban keçisi, geyik ve ceylan gibi yaban hayvanlarının doğaya bırakılan yemlerle beslenmesi görüntülere yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce organize edilen "Yaban Hayatı Kış Yemleme Faaliyeti" kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Zorlu kış şartlarında beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanlarının türüne ve besin ihtiyacına göre temin edilen yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler, üç ildeki hayvan populasyonun yoğun olduğu alanlara götürüldü.
Yılın ilk üç ayındaki yemleme faaliyeti kurulan fotokapanlarla da görüntülendi. Domuz, yaban keçisi, geyik ve ceylan gibi yaban hayvanlarının doğaya bırakılan yemlerle beslenmesi görüntülere yansıdı.
Kaynak: AA
Manşet
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