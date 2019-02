Yaban Keçileri Mahalle Halkıyla İç İçe

Kaynak: İHA

Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da otlamak için dağın eteğindeki Değirmenlik Mahallesi'ne inmeye başladı.Devletin uyguladığı yasal zorunluluk nedeniyle avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için artık şehir merkezlerine iniyor. Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçileri de mahalleye indi. Yaban Hayatını Koruma Sahasındaki Gidengelmez Dağları'nda kaçak avlanmaya izin verilmemesi, koruma altındaki bölgede ateşli silahlarla atış yapılmasının önüne geçilmesiyle kendilerini güvende hisseden yaban keçileri, dağın yüksek kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle köydeki evlerin bahçelerine kadar gelerek otlamaya başladı. Köylüler de yaban keçilerini avlamak yerine görüntü ve fotoğraflarını çekiyor. Genellikle sabah saatlerinde köye inerek otlayan yaban keçileri, hava kararmadan yeniden yaşam alanlarına dönüyor."İnsanlarla iç içe yaşıyorlar"Değirmenlik Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Ramazan Arslan, Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçilerinin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabaladıklarını dile getiren Arslan, bu çalışmalar sayesinde yaban keçilerinin kendilerini güvende hissettiğini ve mahalle yakınlarına, hatta bahçelere kadar gelerek otladıklarını belirtti.Arslan, "50 yıldır Değirmenlik Mahallesi'nde yaşıyorum. Bundan 30 yıl öncesine kadar hiçbir yaban keçisini köy içerisinde görmüyorduk. Avlanma yasak olduğu için dağ keçileri artık kendini güvende hissediyor ve sürüler halinde mahallenin içine iniyor" diye konuştu.Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken dağ keçilerinin yerleşim alanlarına indiğini söyleyen Özkan, "İnsanlar koruduğu için hayvanlar kendini güvende hissediyor ve köyün kenarlarında yayılıyorlar. İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Köy halkı bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat bir şekilde köyümüzün içine kadar evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Halkımız koruma yönünden çok duyarlıdır. Gidengelmez Dağları yaban hayatı koruma sahası içerisindedir. Yaban keçisinin yıl boyunca her türlü avlanmasının yasaktır. Kaçak avcıyı gördüğü anda av koruma ekiplerine köylüler tarafından hemen haber veriliyor. Kimse burada kaçak av yapamaz. Sadece av turizmi kapsamında çıkarılan envantere göre avlanmaya izin veriliyor. Hafta sonları Antalya, Konya gibi illerden bu hayvanları izlemeye geliyorlar. Fotoğraf sanatçıları gelip fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu.Değirmenlik Mahallesi Muhtarı İsmail Özkan, Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçilerinin korunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek bölgede kaçak av yaptırmadıklarını, köydeki köpeklerin de keçilere zarar vermemeleri için önlem aldıklarını söyledi. Köylülerin bilinçlendiğini, yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabaladıklarını kaydeden İsmail Özkan, bu çalışmalar sayesinde yaban keçilerinin kendilerini güvende hissettiğini ve köy yakınlarına, hatta bahçelere kadar gelerek otladıklarını ifade etti.Özkan, "Türkiye'de burası nadir bulunan bir yerdir. Dışarıdan gelenler yaban keçilerini rahatlıkla izleyebiliyorlar. Fotoğraf çekiyorlar" dedi.