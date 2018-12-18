Yaban Keçilerinin Sayımı Tamamlandı

Kaynak: İHA

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık iki hafta süren yaban keçisi envanter çalışmaları son buldu.Türkiye'nin önemli av turizmi merkezlerinden birisi olan Adıyaman'da yaban keçileriyle ilgili envanter çalışmaları tamamlanırken, yaban keçisi sayısı yaklaşık 3 bin 200 olarak tespit edildi.Adıyaman'da yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar, Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında görevliler tarafından yapılan sayım ile sayılar tespit edildi.Her geçen yıl sayıları artan yaban keçileri 2015-2016 yılı envanterinde 2 bin 827, 2016-2017 yılı envanterinde 3 bin 92, 2017-2018 envanterinde 3 bin 182 olan yaban keçilerinin sayısı bu yıl 3 bin 200 olduğu belirtildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, envanter çalışması sonrasında av kotasının 40 olarak belirlendiğini ve av turizmi kapsamında köy tüzel kişiliklerine maddi destek sağlandığını söyledi.İsmail Kozan, av turizmi dışında avlanmanın yasak olduğunu ve yaban keçilerinin korunması gereken hayvanlar içerisinde yer aldığını kaydederek, vatandaşların kaçak avlanmalara karşı duyarlı olmasını istedi. - ADIYAMAN