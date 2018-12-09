Yaban Keçisini Avladıkları İddiasıyla 2 Kişi Gözaltına Alındı

Tunceli
'de nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avladıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı. Jandarma
ekipleri, dün Süleymanuşağı köyünde ölü bulunan yaban keçisini avlayan kaçak avcılarla ilgili çalışma başlattı. Erzincan
'da oldukları belirlenen A.A. ile S.Y. gözaltına alındı. Pülümür
ilçesine getirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Pülümür,Jandarma,Tunceli
09 Aralık 2018 Pazar 15:33