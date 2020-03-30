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Yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Yaban kedisi fotokapanla görüntülendi Bilecik'te kurulan fotokapan tarafından nesli tükenmek üzere türler yer arasında olan yaban kedisi ilk kez görüntülendi.

30.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:05
Yaban kedisi fotokapanla görüntülendi
BİLECİK - Bilecik 'te kurulan fotokapan tarafından nesli tükenmek üzere türler yer arasında olan yaban kedisi ilk kez görüntülendi.
Osmaneli Yaban Hayatı ve Eko Turizm Kulübü tarafından Bilecik merkez Abbaslık ile Kapaklı Köyüleri arasındaki ormanlık alana kurulan fotokapana değişik türden onlarca hayvan takıldı. Bunların içinde Bilecik il genelinde ilk defa görüntülen yaban kedisi oldu. Görüntülerde yaban kedisinin yakaladığı avı yediği görüntüleri kaydedilirken, bu görüntüler grup üyeleri tarafından sevinçle karşılandı.
Yaban Kedisinin neslinin tükenmekte olduğunu bildiren kulüp üyeleri, özellikle avcıların duyarlı olmalarını istediler. Yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Yaban, Yerel

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Yaban kedisi fotokapanla görüntülendi
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