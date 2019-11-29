Haberler » Güncel » Yabancı askerlere Somali'de 'Türk' usulü askeri tören - Haber

Yabancı askerlere Somali'de 'Türk' usulü askeri tören

Isparta'da 1 Ağustos'ta başlayarak, 14 Kasım'a kadar 'Komando Temel Eğitimi' alan Somali askerleri için ülkelerinde Silahlı Kuvvetlere teslim töreni düzenlendi.

29.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:59
'da 1 Ağustos'ta başlayarak, 14 Kasım'a kadar 'Komando Temel Eğitimi' alan askerleri için ülkelerinde Silahlı Kuvvetlere teslim töreni düzenlendi.
Somali'de gerçekleştirilen teslim törenine, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçi Vekili Ozan Pekin, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Mohamed, Genel Kurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Albay Gaffar Gören, yabancı askeri misyon temsilcileri ve Somalili asker aileleri katıldı.
Törenle ilgili Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 27 Nisan 2019 tarihinde başlayan temel askerlik eğitimini ve müteakiben Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/Isparta'da 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamlayarak, 14 Kasım 2019 tarihinde Somali'ye dönen '3. Piyade Taburunun Somali Silahlı Kuvvetlerine Teslim Töreni', 28 Kasım 2019 tarihinde Anadolu Kışlasında (Mogadişu/Somali) gerçekleştirilmiştir" denildi.
(Feti Kılıç/İHA)
Yabancı askerlere Somali'de 'Türk' usulü askeri tören

Isparta, Somali, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:35 Gülen iç çamaşırını hediye etmişti: Yakalandı
18:34 Antalya'da "Süt İneklerinin Beslenmesinde Kaba Yemin Önemi ve Yöresel Ürün Çalıştayı"
18:33 DHA YURT BÜLTENİ - 20
18:32 İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
18:32 Türkiye 2023 Zirvesi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
22:26 Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
29.11.2019 18:38:29