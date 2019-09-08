Haberler» Güncel» Haber

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) tamamlandı.

08.09.2019 13:18 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) tamamlandı.
ÖSYM tarafından 41 il ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan ve çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler şeklinde uygulanan sınav için adaylara 180 dakika süre verildi.
ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40   Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
14:39   Akdamar'da 7'nci ayin
14:38   AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
14:38   İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlandı
14:37   Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı
14:37   Gaziantep başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
14:37   Karaman fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması