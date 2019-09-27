Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM 2019-YDS/2 sınav sonuçları sorgula!

Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2019 YDS 8 Eylül'de yapılmıştı. Sınav sonuçları ile birlikte sınav soru ve cevap kağıtları adayların erişimine açıldı.

YABANCI DİL SINAVI SONUÇLARI (YDS/2 SONUÇLARI)

Kamu personeline yönelik ve 08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına(2019-YDS/2) sonuçları ÖSYM AİS üzerinden açıklandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TC kimlik numarası ve şifresiniz ile sınav sonucunu görebilirsiniz.

ÖSYM 2019-YDS/2 sınav sonuçları sorgula!

YDS SORU VE CEVAP ANAHTARI

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye TespitSınavı (2019-YDS/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla aşağıdaki bağlantıdan 27 Eylül 2019 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

YDS 2 CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME